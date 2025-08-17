Раскрыт план Трампа в отношении Зеленского и Украины

Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от Украины, если лидер страны Владимир Зеленский не примет его условия и не решится пойти на уступки. С таким мнением выступило испанское издание La Vanguardia.

Журналисты предположили, что если Зеленский выберет отказ от плана Трампа, то он рискует быть изгнанным из Овального кабинета перед телекамерами. Они также напомнили, что полгода назад Вашингтон заблокировал доставку военной помощи и прекратил обмен разведданными с Киевом в ответ на инцидент при переговорах.

«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал Зеленскому несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Мерц добавил, что он также поднимет этот вопрос на встрече «коалиции желающих» 17 августа.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.