Американскому охраннику стало плохо во время саммита Путина и Трампа

Напряжение во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске было настолько сильным, что один из американских охранников едва не потерял сознание. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он опубликовал кадры с саммита, на которых видно, как одному из охранников американской делегации стало плохо: его выносят из зала в обморочном состоянии.

«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — подчеркнул журналист.

На Аляске 15 августа прошла первая личная встреча президентов России и США после избрания Трампа на второй срок.