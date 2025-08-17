Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный брифинг Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал YouTube-канал его офиса.

Украинский президент подчеркнул, что территориальный вопрос должен обсуждаться «только лидерами Украины и РФ при участии США». Ранее Зеленский заявлял, что не пойдет на уступки, ссылаясь на Конституцию страны.

Зеленский публично отверг план Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что вопрос территорий будет обсуждаться на предстоящих переговорах. При этом Зеленский категорически отверг возможность вывода ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса.

Ранее Зеленский назвал линию соприкосновения «лучшей линией для переговоров» с Россией. «Нам нужны реальные переговоры, а значит они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта», — отметил политик, подчеркнув, что европейцы это поддерживают.