Макрон назвал «капитуляцией» предложения России по мирному соглашению с Украиной

Макрон: мирные инициативы России для Украины являются капитуляцией
Мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», передает France 24.
«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — подчеркнул Макрон.
Он указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.
«Коалиция желающих» не захотела остановить поставки оружия Украине
«Украинская армия — первый столп гарантий. Второй — присутствие союзных сил не на передовых позициях», — пояснил президент Франции.
Он уточнил, что США проинформируют о степени своего участия в этих механизмах.
17 августа агентство Reuters опубликовало конкретный перечень требований России для завершения СВО. Там говорится об уходе ВСУ с территории Донбасса и о признании русского языка официальным на Украине. Также Москва требует «формального признания» суверенитета над Крымом и частичного снятия санкций. Еще одно требование – запрет Украине вступать в НАТО в обмен на «определенные гарантии безопасности».