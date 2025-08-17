Макрон назвал «капитуляцией» предложения России по мирному соглашению с Украиной

Мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», передает France 24.

© Газета.Ru

«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — подчеркнул Макрон.

Он указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности, включающими сохранение боеспособности украинской армии и развертывание контингента западных стран в тыловых зонах.

«Коалиция желающих» не захотела остановить поставки оружия Украине

«Украинская армия — первый столп гарантий. Второй — присутствие союзных сил не на передовых позициях», — пояснил президент Франции.

Он уточнил, что США проинформируют о степени своего участия в этих механизмах.

17 августа агентство Reuters опубликовало конкретный перечень требований России для завершения СВО. Там говорится об уходе ВСУ с территории Донбасса и о признании русского языка официальным на Украине. Также Москва требует «формального признания» суверенитета над Крымом и частичного снятия санкций. Еще одно требование – запрет Украине вступать в НАТО в обмен на «определенные гарантии безопасности».