Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину

Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании, текст которого ранее обнародовал телеканал Fox News, первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей.

«Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — говорится в письме.

Согласно информации издания Fox News, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.

Примечательно, что в тексте не содержится упоминаний о якобы похищенных детях в ходе украинского конфликта, о чем ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Украина передала России список из 339 детей, которые, по ее утверждению, были вывезены с территории страны. Однако, как заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, многие из указанных в списке детей никогда не находились в России, а 50 фамилий принадлежат взрослым людям. Часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.