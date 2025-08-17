«Коалиция желающих» не захотела остановить поставки оружия Украине

Европейские союзники Украины призвали к немедленному прекращению боевых действий. При этом они не отказались от продолжения поставок вооружения Киеву и сохранения санкционного давления на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Участники телеконференции сосредоточились на ключевых моментах: немедленном прекращении боевых действий и обязательстве сохранять санкционное давление», — приводят слова пресс-службы РИА Новости.

В ходе обсуждения представители подчеркнули, что прекращение огня не повлечет за собой прекращение поддержки Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Евросоюз продолжит придерживаться выбранной позиции вне зависимости от решений России или США. По словам главы Еврокомиссии, ЕС нацелен на достижение мира, однако не за счет уступок со стороны Киева или передачи территорий.