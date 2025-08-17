Макрон везет Трампу план ввода войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали конкретного предложения по гарантиям безопасности для Украины, которое европейские лидеры завтра представят президенту США Дональду Трампу. План состоит из двух "столпов" и включает не только финансирование ВСУ, но и ввод на Украину западных войск.
Выступая после экстренного саммита «коалиции желающих», Макрон подчеркнул, что «не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без» ее легитимного руководства. Он заявил, что любой территориальный вопрос должен быть неразрывно связан с предоставлением железобетонных гарантий безопасности Украине.
Вот как, по словам Макрона, выглядит европейское предложение. Первый столп — мощная украинская армия. Европа категорически отвергает любые идеи по сокращению или ослаблению ВСУ.
Макрон: мирные инициативы России для Украины являются капитуляцией
«Любое соглашение, которое основано на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно не будет соблюдаться», — заявил Макрон.
Он назвал «формат украинской армии» первым и главным столпом будущих гарантий, который должен включать стабильное финансирование.
По словам Макрона, второй столп гарантий — это «ввод западных военных на Украину». Он немедленно уточнил, что речь идет не об участии в боях.
«Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях», — пояснил французский лидер.
Он добавил, что цель такого присутствия — обеспечить наличие «союзных сил» на стороне Украины. Этот план, по словам Макрона, будет представлен в Вашингтоне с прямым вопросом к США, «в какой степени они готовы присоединиться».
Таким образом, Европа едет к Трампу не просто с набором требований, а с детально проработанным планом, который предполагает прямое военное присутствие стран-союзников на украинской земле в качестве гаранта мира, против чего с самого начала категорически выступала Россия.