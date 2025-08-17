Рубио назвал ключевого игрока по предоставлению Киеву гарантий безопасности

Ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины должна сыграть Европа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

В воскресенье Рубио выступил в эфире телекомпании Fox News и ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.

Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины

«Думаю, что роль, которую Европа может в конечном счете сыграть, касается гарантий безопасности, о которых говорила Украина. Они (европейцы) должны быть в этом плане ключевым элементом», — сказал госсекретарь.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин фактически согласовали гарантии безопасности Украины и Европы. Они полностью меняют ситуацию.