Зеленского заметили в обуви на платформе на встрече с главой ЕК в Брюсселе

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от военного стиля в одежде и обуви на встрече с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Об этом пишет Life.ru.

Журналисты издания заметили, что Зеленский сменил привычный для него стиль. Так, он выбрал для встречи пиджак, футболку и брюки в черных тонах. Кроме того, он надел кроссовки на платформе того же цвета.

© Lenta.ru

Помимо совместной с главой ЕК пресс-конференции, Зеленский примет участие в заседании «коалиции желающих». 18 августа он отправится в Вашингтон для общения с американским лидером Дональдом Трампом. При этом к их встрече также присоединится фон дер Ляйен.

В июне сообщалось, что Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.