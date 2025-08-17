Стало известно условие для Зеленского при встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп сначала будет общаться один на один с Владимиром Зеленским. Только потом к ним присоединятся лидеры стран ЕС. Об этом сообщает Bild.

Издание ссылается на анонимные источники в правительстве ФРГ.

«Трамп сначала примет лишь Зеленского. Только потом к ним присоединятся ключевые политики ЕС», — пишет газета.

Зеленский публично отверг план Трампа

В расширенном составе планируется рабочий обед и обсуждение проблематики украинского кризиса.

Зеленского примут в Белом доме завтра, 18 августа. С ним в Вашингтон приедет группа поддержки. В нее войдут главы ФРГ, Британии, Франции, Италии, Финляндии, а также председатель и генсек НАТО.