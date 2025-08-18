На Украине назвали едущих с Зеленским в Вашингтон европейцев «делегацией капитуляции»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал европейских союзников, которые едут в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, очень слабыми.

В США отправятся президент Финляндии Александр Стубб, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также к политикам может присоединиться генсек НАТО Марк Рютте.

«То есть, нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен. Делегация капитуляции», — заявил Дубинский. Он выразил уверенность, что с таким составом у Европы и Украины нет никаких шансов на победу.

Рубио описал визит лидеров ЕС словами «не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского»

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидеры стран Европейского союза едут в Вашингтон не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского.