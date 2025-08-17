Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины

Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа по Украине

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.