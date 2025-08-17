В США назвали условие для снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп убедит конгресс снять санкции с России, если украинский конфликт будет урегулирован. Об этом заявил бывший конгрессмен от штата Огайо и кандидат на пост президента от Демократической партии Деннис Кусинич, передает РИА Новости.

Политик отметил, что первым шагом должно стать мирное соглашение между Украиной и Россией. Как следствие — исчезнет причина для антироссийских санкций, а Трамп сможет обратиться к конгрессу.

«Если конфликт на Украине будет решен, нисколько не сомневаюсь, что президент Трамп сможет убедить конгресс снять санкции и работать для восстановления торговых отношений с Россией», — заявил Кусинич.

По его словам, такие изменения не могут произойти мгновенно, это займет определенное время.

Ранее эксперт Института Гайдара заявил, что не исключена скорая отмена ряда антироссийских санкций, касающихся расчетов и осуществления проектов.