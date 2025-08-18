Трамп надеется, что Лукашенко освободит 1,3 тыс. политзаключенных

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что белорусские власти выпустят на свободу свыше тысячи заключенных. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп выразил благодарность Белоруссии и ее президенту Александру Лукашенко, которого он назвал «сильным лидером». Глава Белого дома выразил надежду, что 1300 заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах, скоро будут освобождены.

15 августа Лукашенко в ходе телефонного разговора сказал Трампу, что работа в плане освобождения заключенных в стране не останавливается.

Трамп заявил, что рассчитывает в будущем провести встречу с Лукашенко

В этот же день представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что беседа прошла по инициативе американской стороны. Он отметил, что разговор был длительным, доброжелательным, честным и открытым, а сам дипломат выполнял роль переводчика во время переговоров.

Ранее Лукашенко помиловал 16 человек.