"Спасибо могущественному лидеру": Трамп неожиданно обратился к Лукашенко

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное и резонансное заявление, касающееся Беларуси. В своей социальной сети он поблагодарил Александра Лукашенко, назвав его "могущественным лидером", и выразил надежду на скорое освобождение 1300 человек.

«Спасибо Беларуси и её могущественному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут освобождены тоже!» — написал Трамп.

Трамп вероятно имено ввиду так называемых "политических заключенных". Именно о таком количестве ранее заявляли межународные правозащитные организации.

В основном это лица, которые были осуждены по уголовным статьям после президентских выборов 2020 года и последующих массовых протестов.

Освобождение этих лиц является ключевым требованием Европейского союза и предыдущих администраций США для начала любого диалога с официальным Минском и снятия санкций.