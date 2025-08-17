Супруге президента и первой леди США Мелании Трамп нужно было писать обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом защитить детей еще 11 лет назад. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

«Госпожа Трамп, это было 11 лет назад. Когда росла и ширилась «Аллея Ангелов» в Донбассе. Но взрослые дяди на Западе были слишком увлечены проектом «АнтиРоссия», чтобы это замечать», — заявил он.

По словам военкора, бывший президент Украины Петр Порошенко в те годы говорил, что дети Донбасса будут «сидеть в подвалах», а украинские — ходить в школу. Коц отметил, что на данный момент этот «надрыв» кажется сильно запоздалым, поскольку 11 лет назад именно США на Майдане запустили «страшный маховик».

Военкор подчеркнул, что европейцы это дружно поддержали.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на двух чиновников Белого дома писал, что Трамп во время саммита с Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Меланьи. По данным источников агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате конфликта на Украине.