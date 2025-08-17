Четыре пункта для Трампа: Мерц раскрыл план переговоров в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что завтрашний визит в Вашингтон превращается в экстренный саммит с участием Владимира Зеленского и ключевых лидеров Европы. В своем последнем сообщении в соцсети X он не только заявил, что лично летит в США вместе с Владимиром Зеленским, но и впервые раскрыл точную повестку переговоров с Дональдом Трампом.

«Завтра я отправляюсь в Вашингтон вместе с президентом Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств», — написал канцлер.

Далее он перечислил четыре ключевых пункта, которые европейский фронт намерен обсудить с американским президентом: состояние мирных усилий; гарантии безопасности; территориальные вопросы; дальнейшая поддержка Украины.

Мерц посоветовал Зеленскому, как вести себя в Белом доме

Это заявление было сделано на фоне планов лидеров Европы провести сегодня видеоконференцию для выработки общей позиции перед поездкой в Вашингтон. В конференции будет принимать участие и Зеленский, который сейчас прилетел в Брюссель.

Обращает внимание порядок пунктов повестки завтрашних переговоров, которую озвучил Мерц. Это сигнал, что для Европы важно настоять на гарантиях безопасности для Киева при любых "территориальных компромиссах".

Также своим личным присутствием на переговорах европейские лидеры стремятся предотвратить "унижение" Зеленского и превратить встречу в полноценные переговоры.

По последней информации мировых информагентств, вместе с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтон помимо Мерца полетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.