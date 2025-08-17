СМИ: Трамп рассматривает российские условия как основу для сделки по Украине

Администрация Дональда Трампа рассматривает условия России в качестве основы для возможного урегулирования украинского конфликта.

© Газета.Ru

Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

«Трамп дал понять, что отходит от требования о прекращении огня и склоняется к быстрой сделке, которая сделала бы российские условия отправной точкой переговоров», — говорится в сообщении.

Как писала газета The New York Times, Путин в ходе встречи с Трампом потребовал гарантий, что русский язык признают официальным на Украине. Также, по данным издания, российский лидер заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности для православных церквей на Украине.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.