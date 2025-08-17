Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Европы попытаются сорвать мирные усилия по урегулированию конфликта во время визита в Вашингтон.

Такое мнение на странице в соцсети Х высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа!», — написал Филиипоо.

По его словам, цель визита – «саботировать мир». Сложно представить презрение, которое президент США Дональд Трамп должен испытывать к «сборищу коррупционеров, предателей своих стран, неспособных обойтись друг без друга», отметил лидер «Патриотов».

Зеленский призвал к остановке конфликта

16 августа, после переговоров президента РФ Владимира Путина с Трампом, украинский лидер сообщил, что 18 августа полетит в Вашингтон на встречу с американским коллегой. Это будет первый визит Зеленского в столицу США после февральской ссоры с Трампом в Белом доме.

До этого пресс-служба правительства Германии заявила, что канцлер Фридрих Мерц планирует поехать в США вместе с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Как отметили представители немецкого кабинета министров, данный визит будет иметь своей целью обмен информацией с американским лидером Дональдом Трампом после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.