Вучич прокомментировал введение чрезвычайного положения в Сербии

Власти Сербии не рассматривают введение чрезвычайного положения из-за уличных беспорядков. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает издание «Новости».

В воскресенье Вучич обратился к народу, прокомментировав уличные беспорядки. Он также ответил на вопросы журналистов. Один из репортеров спросил, какова будет реакция государства на действия агрессивной молодежи и возможно ли введение особого положения.

Президент ответил, что не рассматривал вопрос о введении чрезвычайного положения.

«Это крайняя мера, мы не рассматривали это. И я бы не хотел, чтобы мы ее рассматривали», — сказал он.

По его словам, власти справятся с теми, кто организует хаос на улицах без использования радикальных сценариев.

Вучич пообещал наказать виновных в погромах в Сербии

Вучич добавил, что в Сербии «началась вторая фаза социально контролируемого хаоса» в рамках попытки устроить цветную революцию. При этом действия уличных хулиганов напоминают террористические.

«Что было в Нови-Саде и Валево, если не чистый терроризм?» — спросил Вучич.

Уличные беспорядки продолжаются в Сербии. Накануне на улицы вышла молодежь из числа студентов и школьников. Демонстранты обвиняли полицию в чересчур жестких действиях во время прежних митингов. Некоторые ввели себя агрессивно, поджигали и ломали помещения в государственных зданиях.

Сербская полиция сообщила о задержании участников беспорядков в Валево и других городах республики.