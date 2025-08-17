В США Зеленского встретят без торжеств и красной дорожки

Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки.

Об этом сообщает Sky News.

«Когда Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник, не будет ни красной дорожки, ни торжественного показа, ни аплодисментов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, украинский лидер знает, что рискует снова «попасть в засаду» в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию.

Ранее в США представили два сценария завершения украинского конфликта. Уточняется, что Украина может лишиться территории, но сохраниться как государство или она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы.