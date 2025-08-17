Три лидера Европы официально подтвердили поездку на переговоры Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие во встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Мерц будет участвовать в переговорах в понедельник. Обсуждать будут безопасность, территории, поддержку Киева и санкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник также отправится в Вашингтон на переговоры с Зеленским и Трампом. Об этом сообщил Елисейский дворец.

«Елисейский дворец объявил, что Эммануэль Макрон войдет в состав этой делегации, чтобы продолжить координационную работу между европейцами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который защищает жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы», — сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, «в поездке также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб — один из любимых собеседников Дональда Трампа».

Рютте может прилететь в США на встречу Зеленского с Трампом

Кроме того, по данным немецкой газеты Bild, к Макрону, Мерцу и фон дер Ляйен присоединится премьер Британии Кир Стармер. Однако официальных сообщений об этом пока нет.