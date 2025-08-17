Назван еще один участник встречи Зеленского с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила, что поедет с Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик сообщила в соцсети X.

Глава ЕК написала, что сегодня днём примет Зеленского в Брюсселе. Вместе они будут участвовать в видеоконференции «Коалиции желающих». В понедельник фон дер Ляйен и Зеленский вместе полетят в Вашингтон.

«По просьбе Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — заявила фон дер Ляйен.

Западные СМИ сообщали, что на встречу с американским президентом также хотят поехать лидеры Франции, ФРГ, Финляндии и генсек НАТО. Пока неизвестно, кого именно из них пригласил Трамп.

Рютте может прилететь в США на встречу Зеленского с Трампом

Аналитики предупредили, что Зеленский рискует «нарваться на очередную политическую засаду» на встрече в Белом доме.