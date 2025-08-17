Мерц дал совет Зеленскому

Немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал, что дал «несколько советов» Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме.

Об этом политик заявил ARD.

«Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», — сообщил Мерц.

Ранее газета The New York Times отмечала, что ссора с президентом США Дональдом Трампом склонила Зеленского к переговорам с Россией.

Канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал перепалку в Белом доме дипломатическим самоубийством.