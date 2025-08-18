В Британии изложили позицию Зеленского по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта в республике по текущей линии фронта, чтобы не выводить Вооруженные силы из Донбасса. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что целью украинского лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение продуктивного процесса мирного разрешения конфликта без принуждения Украины к выполнению «невозможных шагов», таких как вывод украинских войск из Донбасса.

Ради этого Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинские граждане, говорится в статье..

16 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре» между Москвой и Киевом, если Зеленский согласится передать России «остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками». Взамен, как говорится в статье, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности — как для Украины, так и для Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».