Журналисты отметили странности в поведении Зеленского на переговорах с Трампом

Британский таблоид Daily Mail описал встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в ироничном ключе.

По наблюдению издания, украинский лидер выглядел крайне нервным: он часто хмурился, склонял голову к груди и создавал впечатление человека с несварением желудка.

«Оба мужчины были чем-то обеспокоены. Зеленский, нахмурившись и опустив подбородок на грудь, мог бы принять вид человека, борющегося с несварением желудка. Трамп, сгорбившись, мотал головой из стороны в сторону, взвешивая варианты, сдерживая своих демонов, а может, просто скучая», — описал происходящее публицист.

Газета отметила, что Зеленский нередко шутил не к месту, а его ответы на вопросы журналистов порой казались бессвязными. При этом президент Украины неоднократно благодарил собеседника и даже попытался разрядить обстановку, пошутив над репортером, который хвалил его внешний вид.

Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом

Daily Mail сравнило встречу с опасной партией в шахматы, где фигуры могли бы оказаться гранатами: одно неловкое слово или неудачная шутка, по мнению авторов, могли спровоцировать серьезный дипломатический скандал.

Издание подчеркнуло, что обстановка переговоров была напряженной не только для Зеленского, но и для европейских лидеров, которые ожидали итогов беседы в соседней комнате. Позже они присоединились к обсуждению, в ходе которого Трампа публично благодарили за «дипломатическое мастерство» и «политическое видение».

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.