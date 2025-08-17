Трамп поддержал предложение Путина по Донбассу

Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение главы России Владимира Путина о том, чтобы Москва установила полный контроль над Донбассом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Данную информацию журналистам подтвердил неназванный европейский дипломат, которому известно, о чем Трамп и европейские лидеры общались накануне по телефону.

«Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линию фронта в других местах для соглашения с Украиной», — передает телеканал слова дипломата.

Владимир Зеленский ранее отверг идею о выводе украинских формирований из ДНР, сославшись на то, что «конституция пока не изменена».