Трамп поддержал предложение Путина по Донбассу

Президент США поддержал предложение Президента РФ Владимира Путина о передаче Москве полного контроля над Донбассом и замораживании линии фронта в других регионах в рамках соглашения с Украиной, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

О том, что Путин и Трамп на переговорах в Аляске обсуждали передачу России Донбасса как условие подписания мирного соглашения с Украиной, ранее сообщали ряд западных СМИ. Официально в Москве и Вашингтоне об этом не говорили. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин и Трамп российский лидер заявил, что, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. В свою очередь, Трамп заявил о «большом прогрессе» на переговорах, но, по его словам, «сделки нет».

Также о желании России добиться вывода ВСУ из Донбасса для заключения мирного соглашения сообщали СМИ во время последнего приезда в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 6 августа. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Украина не передаст России Донбасс, и пригрозил новой войной.