В США описали два финальных сценария для Киева

Мир на Украине еще не близок. Но два наиболее вероятных финала для Киева становятся очевидными. Об этом пишет Маркус Уолкер — руководитель бюро The Wall Street Journal в Южной Европе.

Автор признает, что после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина для Украины вырисовываются два пути.

«Украина может потерять землю, но выжить как безопасное и суверенное, хотя и сокращенное, национальное государство. В качестве альтернативы она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы», — пишет Уолкер.

Он отмечает, что в Киеве осознали недостаточность своей военной мощи для восстановления границ.

По мнению Уолкера, первый сценарий станет оптимальным для Киева и его союзников. Они уступят России около 20% территории и будут стремиться «защитить их с помощью сильной обороны и западной военной поддержки».

Данный вариант напоминает о Корейской войне 1953 года, когда южная часть Кореи осталась под защитой США.

Согласно второму сценарию, Киев потеряет земли, суверенитет и «вновь окажется в сфере влияния Москвы». Также может быть сокращена армия, ограничены поставки оружия, изменен политический режим. Это худший вариант для Украины, полагает обозреватель.

