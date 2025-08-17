Президенты РФ США Владимир Путин и Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов.

Об этом говорится в статье итальянского издания L’Antidiplomatico, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, считают, что сделка Путина и Трампа по Украине – это не капитуляция Запада, а возвращение к реальной политике, шанс положить конец конфликту, который иначе стал бы вечным, как в Афганистане или Ираке.

«Это шанс восстановить экономические связи с соседом, важным для экономики континента, – пишет L’Antidiplomatico. – Непринятие этого соглашения обречёт Украину на превращение в несостоявшийся протекторат, вооружённое кладбище, финансируемое Европой, а последнюю – на обнищание».

Трамп и Путин, отмечает издание, сделали то, на что у лидеров страны ЕС и Британии никогда не хватало смелости: посмотрели правде в глаза.

«Мир достигается компромиссом, а не лозунгами. Реальность, о которой не говорят в западных столицах, заключается в том, что война на Украине уже проиграна самим Западом, который использовал Украину как политический щит против «сфабрикованного» врага», – резюмирует L’Antidiplomatico.

