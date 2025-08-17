Вучич пообещал наказать виновных в погромах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прозападные оппозиционеры «сбросили маски», устроив беспорядки в городах Сербии. Это показывает их «полное бессилие», государство сохранит мир и накажет виновных, сообщает портал «Новости».

Вучич рассказал, что ночью побывал в здании МВД, чтобы «навестить друзей, министра и бойцов, людей, которые охраняют Сербию от тех, кто разрушает и разрушает ее каждую ночь».

«И я просто хочу сказать людям — мы восстановим и отремонтируем помещения, и нашу прокуратуру, и суды, и партийные помещения, и мы сможем сделать все это вместе с народом», — сказал Вучич.

По его словам, инциденты показали, что все маски сброшены. Люди видят, что насилие становится все более выраженным, потому что погромщикам «больше нечего предложить».

«Наступает время ответственности, и все те, кто сжигал, разрушал, будут привлечены к ответственности и будут наказаны за свои злодеяния», — сказал Вучич.

Он поблагодарил народ за поддержку и пообещал выступить с обращением к нации сегодня в полдень.

По оценке МВД на улицы вышло около 5 тысяч человек, многие вели себя агрессивно. Беспорядки фиксировались в Валево, Белграде и Нови-Саде, где громили и жгли помещения партий, здания государственных учреждений. Полиция применяла слезоточивый газ, есть десятки задержанных.