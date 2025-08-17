Канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонние переговоры президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно было бы провести в Европе. Об этом в интервью телеканалам NTV и RTL заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он выразил надежду, что переговоры состоятся.

«Дату и место еще предстоит согласовать. Мы предложили, чтобы это место можно было найти в Европе», — заявил Мерц.

Канцлер добавил, что прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа может способствовать урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что для этого необходимо предпринять «правильные шаги».

До этого Axios со ссылкой на два источника писало, что Вашингтон хочет организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины по урегулированию конфликта на территории республики 22 августа. Портал отмечает, что российский лидер публично не обещал провести такую встречу.