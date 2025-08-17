Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из России

Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство «Дунё».

Согласно информации, возвращение граждан республики, которые оказались в трудной финансовой ситуации, состоится в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину». Оно пройдет с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Гражданам республики предоставили сертификаты на возвращение и авиабилеты. Вылет из России запланирован на 18 августа. Кроме того, уточняется, что власти республики уже оказали 33 людям, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан, материальную помощь.

Ранее сообщалось, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выступил с предложением запретить трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию на заработки, привозить в страну свои семьи.