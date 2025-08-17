Шварценеггер о Трампе: "Ты стоял как размокшая лапша!"

Арнольд Шварценеггер в жесткой форме раскритиковал президента США Дональда Трампа за его поведение на саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, назвав его выступление "постыдным".

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, знаменитый актер и бывший губернатор-республиканец не стеснялся в выражениях.

"Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это было постыдно", — заявил Шварценеггер.

"Вы стояли там, как маленькая размокшая лапша, как маленький фанбой (увлеченный поклонник, - Ред.)".

По мнению "Терминатора", Трамп выглядел так, будто собирался попросить у российского президента автограф или сделать с ним селфи.

Шварценеггер обвинил Трампа в том, что тот своим поведением на саммите предал интересы собственной страны.

"На этой пресс-конференции вы буквально продали наше разведывательное сообщество, нашу систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну", — заявил актер.

Он напомнил Трампу о наследии другого президента-республиканца, Рональда Рейгана, который занимал жесткую позицию в отношении СССР. "Что случилось с сильными словами и силой Рональда Рейгана, когда он стоял у Берлинской стены и говорил: "Господин Горбачев, снесите эту стену"? Что случилось со всем этим?" — задал риторический вопрос Шварценеггер.

Однако не все политики разделяют столь резкую оценку. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о действиях Трампа в гораздо более позитивном ключе. В своем заявлении британский лидер отметил, что усилия Трампа как никогда ранее приблизили нас к прекращению украинского конфликта.