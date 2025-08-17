В Италии назвали переговоры на Аляске победой Путина
Прошедший российско-американский саммит на Аляске стал победой президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью La Stampa заявил еврокомиссар по экономике, экс-премьер Италии Паоло Джентилони.
В интервью Джентилони сказал, что президент США устроил королевский прием российскому лидеру на Аляске – «с почестями, лимузином и красной дорожкой».
Сам саммит, по мнению итальянского политика, завершился безрезультатно и даже стал «символическим унижением для Запада».
«ЕС должен готовиться к трудному выбору», — считает Джентилони.
По его словам, если будет достигнуто мирное соглашение, то гарантии безопасности для Украины будут переложены на Брюссель.
Еврокомиссар также считает, что Дональд Трамп всегда испытывал симпатию к Владимиру Путину.