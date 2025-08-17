Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

Первостепенное условие для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине — это прекращение огня. Об этом заявил Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает ARD.

По его мнению, без этого условия никто, особенно Украина, не будет начинать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас они [идеи] должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, — это хороший разговор, и мы поддерживаем этот разговор», — сказал глава МИД ФРГ.

В Японии рассказали о возможных для Киева последствиях после саммита на Аляске

Ранее стало известно, что правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Уточняется, что у европейских лидеров пока нет официального приглашения.