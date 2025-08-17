Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

Lenta.ru

Первостепенное условие для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине — это прекращение огня. Об этом заявил Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает ARD.

Германия назвала условие для начала переговоров по Украине
© РИА Новости

По его мнению, без этого условия никто, особенно Украина, не будет начинать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас они [идеи] должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, — это хороший разговор, и мы поддерживаем этот разговор», — сказал глава МИД ФРГ.

В Японии рассказали о возможных для Киева последствиях после саммита на Аляске

Ранее стало известно, что правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Уточняется, что у европейских лидеров пока нет официального приглашения.