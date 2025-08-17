Раскрыто, какая засада ждет Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский знает, что рискует «нарваться на очередную политическую засаду» на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Однако он вынужден играть по правилам американского лидера, опасаясь, что его выставят как препятствие на пути к разрешению украинского кризиса. Так считает аналитик британского телеканала Sky News Марта Кельнер.

Кельнер пишет, что в понедельник в Вашингтоне Зеленского ожидает прохладный прием: «не будет ни красной ковровой дорожки, ни пролетающего мимо военного самолета, ни аплодисментов».

При этом «горькие воспоминания о последнем визите в Белый дом» будут преследовать украинского визитёра. Тогда президент США Дональд Трамп высмеял его за то, что он не надел костюм, и сказал, что у него «нет козырей», после чего с Зеленским обошлись как «с невменяемым посетителем, которого вышвыривают из бара».

«Зеленский знает, что рискует нарваться на очередную засаду в Овальном кабинете, но он должен явить себя добровольным участником мирных переговоров из страха, что его выставят препятствием на пути к урегулированию», — пишет Кельнер.

Она отмечает, что в Киеве сейчас царят пессимистические настроения, поскольку Трамп пришел к выводу, что мирное соглашение для Украины лучше прекращения огня. Вдобавок в телефонном разговоре с Зеленским президент США изложил предложение Владимира Путина о том, что «Украине следует отказаться от еще большего количества территорий в обмен на прекращение конфликта».

Зеленский накинулся с обвинениями на Россию

Кельнер добавляет, что Зеленский, без сомнения, был огорчен, увидев фотографии, на которых «Путина встречают как короля на американской военной базе на Аляске». Это противоположно тому, как Зеленского принимали на территории США.

«На орбите Трампа все сводится к личностному противостоянию, и там, где он испытывает весьма очевидное почтение к Путину, он презирает Зеленского. Это делает положение украинца очень сложным», — резюмирует аналитик Sky News.

