Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что его китайский коллега Си Цзиньпин заявил ему, что Китай не будет вторгаться на Тайвань, пока Трамп находится у власти.

Трамп сделал эти комментарии в интервью Fox News в пятницу, в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, отмечает Reuters.

“Я скажу вам, вы знаете, у вас очень похожие отношения с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Тайваня, но я не верю, что это каким-либо образом произойдет, пока я здесь. Посмотрим”, - сообщил Дональд Трамп во время интервью специальному репортажу Fox News.

“Он сказал мне: "Я никогда не сделаю этого, пока вы президент". Президент Си сказал мне это, и я сказал: ”Что ж, я ценю это", но он также сказал: "Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив", - поведал Трамп.

Посольство Китая в Вашингтоне в пятницу назвало тему Тайваня “самым важным и чувствительным вопросом” в китайско-американских отношениях.

“Правительство США должно придерживаться принципа ”одного Китая" и трех совместных коммюнике США и Китая, разумно подходить к вопросам, связанным с Тайванем, и искренне защищать китайско-американские отношения, а также мир и стабильность по ту сторону Тайваньского пролива", - говорится в заявлении представителя посольства Лю Пэнъюя.

Трамп и Си Цзиньпин провели свой первый официальный телефонный разговор за время второго президентского срока Трампа в июне. В апреле Трамп также сообщил, что Си Цзиньпин разговаривал с ним, но не уточнил, когда именно состоялся этот телефонный разговор.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и пообещал “воссоединиться” с островом, при необходимости применив силу. Тайвань решительно возражает против претензий Китая на суверенитет, напоминает Reuters.

Хотя Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и международным спонсором, у США, как и у большинства стран, нет официальных дипломатических связей с островом.

Правительство Тайваня еще не отреагировало на высказывания Трампа, но в субботу высокопоставленный законодатель от правящей Демократической прогрессивной партии заявил, что Тайвань благодарен за поддержку со стороны “нашего главного союзника”.