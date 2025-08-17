Мерц выразил недовольство приемом Путина на Аляске

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство тем, с какими почестями встретили президента России Владимира Путина во время саммита на Аляске.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

«Это был большой протокол. Российская пресса празднует. Хватило бы и чуть меньше», — сказал Мерц.

В то же время он подчеркнул, что Трамп движется в рамках обсуждаемой Европой линии. Канцлер ФРГ заметил хороший прогресс, «несмотря на пару тревожных кадров, которые мы, возможно, видели».

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялся саммит Путина и Трампа.

Президент США лично встретил российского лидера. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя прибытие российского лидера на американскую землю впервые за последние 10 лет. Главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину Трампа.

Далее Путин пересел в автомобиль Трампа. Как писала WSJ, президент России нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, пересев в лимузин Трампа на Аляске. По ее данным, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») поступило от главы Белого дома после совместного фотографирования.