Зеленский накинулся с обвинениями на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в «усложнении ситуации» вокруг установления мира на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

© Газета.Ru

По его словам, Россия якобы отвергает «многочисленные требования по прекращению огня». Такое развитие событий «усложняет ситуацию», считает Зеленский.

«Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы в России появилась воля реализовать значительно больше, а именно мирную жизнь с соседями на протяжении десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности», — написал он.

16 августа газета The New York Times писала, что лидеры европейских стран и руководство Европейского союза фактически отказались от предложения Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня.

16 августа главы Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеры Германии, Италии, Польши, Франции, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании приняли совместное заявление.