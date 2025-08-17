В США призвали поставлять Украине больше оружия после встречи Путина и Трампа

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что президент России Владимир Путин якобы манипулировал американским коллегой Дональдом Трампом на саммите на Аляске, и призвал предоставлять Украине больше оружия. Его слова приводит телеканал CNN.

По его мнению, президент России якобы «не хочет сделки и мира», откладывая прекращение огня. Единственный способ изменить эту позицию – «применить силу», считает Блюменталь.

«Предоставлять Зеленскому и Украине необходимое им оружие, перехватчики для их систем Patriot и в большем количестве, необходимые им ракеты, дальнобойную артиллерию и обжигающие санкции в законопроекте Грэма-Блюменталя, который сейчас находится на рассмотрении», — сказал сенатор.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.