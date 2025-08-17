CNN выявил, на какие уступки пошел Трамп по Украине на встрече с Путиным

Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пошел на серьезную уступку приняв позицию Москвы по Украине, пишет CNN. Ранее американский лидер заявил, что предпочел бы быстрое заключение соглашения, чем временное прекращение огня.

«К концу встречи Трамп пошел на серьезную уступку своему гостю, приняв позицию России о том, что мирные шаги должны быть сосредоточены на окончательном мирном соглашении, переговоры по которому, вероятно, займут месяцы или годы, а не на прекращении огня», — сообщил телеканал.

По словам корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша подобный жест дает Москве значительное преимущество перед Украиной.

Встреча между Трампом и Путиным длилась почти три часа. Переговоры прошли в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.

После переговоров Трамп выразил признательность российскому коллеге, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры. Он также уточнил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером.

Кроме того, по словам американского лидера дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Он также передумал усиливать давление на Россию.