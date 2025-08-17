На Украине обратили внимание на изменение формулировок Зеленского после саммита

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский изменил в своих заявлениях некоторые формулировки, касающиеся России и её руководства. Так, по его словам, Зеленский в своих соцсетях стал писать слово «Россия» с большой буквы, а Путина называть российским руководителем.

«Стоило Трампу принять Путина в США, и тут же «Россия» с большой буквы, а Путин... «российский руководитель». А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — сказал Дубинский.

Другой депутат Верховной рады Артём Дмитрук ранее выразил уверенность, что во время встречи с Трампом Зеленский будет идти на различные хитрости, чтобы остаться у власти.

В The New York Times также писали, что Зеленский хочет добиться ясности по предложениям Трампа.