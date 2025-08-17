Эксперт заявил, что Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО

Внеблоковый статус Украины не делает её безопасной для России, заявил подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин. По его словам, сегодня, когда Украина находится вне НАТО, она обстреливает Россию, убивает людей и представляет опасность.

«И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — цитирует Прилепина ТАСС.

По его мнению, в рамках саммита в Анкоридже фраза об исключении вступления Украины в Североатлантический альянс была произнесена только «для публики», а лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали в ходе встречи другие способы предоставления гарантий безопасности России и Украины.

В НАТО окончательно определились с членством Украины

В Axios ранее писали, что Путин назвал Китай одним из возможных гарантов безопасности Украины.

Также, согласно CNN, вопрос гарантий безопасности Украине Трамп обсудил с лидерами ЕС.