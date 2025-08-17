Названа причина, почему Путин сел в автомобиль Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп отправились из аэропорта Анкориджа на одном автомобиле неожиданно для всех. Такой сценарий не был предусмотрен заранее, сообщил источник, знакомый с организацией переговоров.

«Поездка президентов <...> на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт», — сообщил источник РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, первоначальный протокол встречи предусматривал, что оба лидера должны были воспользоваться отдельными автомобилями — Путин должен был уехать на лимузине Aurus, а Трамп — на Cadillac. Однако, как уточнил источник, церемония изменилась.

Дубинский: поездка Путина и Трампа в одном автомобиле показала высокий уровень доверия

Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. Путин и Трамп поприветствовали друг друга и вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось.

После Трамп пригласил Путина в свой бронированный автомобиль. Эксперты назвали необычным дипломатическим жестом, который поставил под сомнение изоляцию России на мировой арене, на Украине им восхитились. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.