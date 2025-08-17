Эксперт оценил перспективу смягчения санкций против России

По словам Ивана Ермохина, сотрудника Института Гайдара, занимающегося анализом передового международного опыта, существует вероятность скорой отмены некоторых санкций, касающихся проведения расчетов и осуществления проектов, если российско-американский диалог продолжит развиваться после саммита на Аляске.

«В краткосрочной перспективе, при условии развития диалога, можно ожидать точечного снятия санкций для проведения платежей и реализации проектов. В долгосрочной перспективе необходимо будет решить судьбу российских замороженных резервов», – отметил эксперт.

Ермохин подчеркивает, что состоявшаяся встреча глав государств дает основания для надежд на расширение деловых связей. Кроме того, он добавил, что такое взаимодействие может быть налажено в нефтегазовой отрасли, авиастроении и сфере информационных технологий. Ермохин напомнил о том, что в прошлом американские корпорации, такие как ExxonMobil и Boeing, активно работали на российском рынке, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее Стармер заявил, что Британия может усилить санкции против РФ. Между тем стало известно, что ЕС исключает смягчение санкций против России даже после перемирия на Украине.