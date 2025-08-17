В Великобритании сообщили о резком ухудшении здоровья короля Карла III

Здоровье короля Великобритании Карла III резко ухудшилось на фоне проблем с онкологическим заболеванием и алкоголем. Об этом сообщает Radar Online.

В публикации говорится о том, что монарх уже не может обходиться без трости и испытывает большие трудности с перемещением даже по своей резиденции.

В 2024 году Карл III перенес операцию из-за рака предстательной железы. Именно тогда стало известно о его болезни.

Король Великобритании Карл III принял решение отказаться от фирменного поезда

«Король ведет тяжелую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», - сообщается в статье.

Кроме того, стало известно о том, что король начал все чаще употреблять виски, чтобы справляться с болью.