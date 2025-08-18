В России оценили пролет бомбардировщика во время встречи Путина и Трампа на Аляске

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru оценил пролет бомбардировщика с истребителями во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Пролет был элементом приветствия - США показали свое особое уважение Путину. Но, вероятно, таким образом они хотели продемонстрировать и свою мощь», — отметил офицер.

По его словам, Соединенные Штаты также показали безопасность места, где проходила встреча президентов. Генерал пояснил, что такой полет необходимо согласовать заранее, вероятно, разрешение на него спрашивали лично у Трампа.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что пролетевшие над головой Путина бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22 во время саммита лидеров РФ и США на Аляске тем самым выказали высшую степень уважения к гостю.