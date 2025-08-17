Французский министр посетит Украину для обсуждения ее членства в ЕС

Министр-делегат по делам Европы при Синистерстве иностранных дел (МИД) Франции Бенжамен Аддад планирует в сентябре посетить Украину, чтобы обсудить вступление республики в Евросоюз. Он рассказал о своих планах в интервью газете La Tribune Dimanche.

«Париж оказывает Киеву поддержку на этом пути. В сентябре я поеду на Украину для продолжения наших консультаций. Задача — как можно скорее начать первую фазу переговоров», — подчеркнул французский министр.

