Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"

Газета.Ru

Успех России на саммите в США объясняется тем, что ВС РФ активно наступают на Украине. Об этом отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп заявил The Sunday Telegraph.

В Британии рассказали, как ход СВО повлиял на переговоры Путина и Трампа
© РИА Новости

Он уверен, что переговоры оказались успешными для России не из-за влияния президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа, а потому, что ВС России продолжают активное продвижение на всех участках фронта.

«Россия показала, что ее силы не «бумажный тигр». Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — добавил он.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее в Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского.